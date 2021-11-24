Госкомпании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское ПО - Шадаев

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные компании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское программное обеспечение (ПО). Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы провели анализ выполнения директивы 2018 года, которая была дана в соответствии с вашим поручением, по переходу госкомпаний на отечественное ПО, в 2021 году эта программа заканчивается. В целом, результаты не очень хорошие, потому что мы видим, что даже те контрольные значения, которые во многом госкомпании сами для себя определяли в рамках этих программ, там не было общего рамочного показателя. В общем, в большинстве случаев не выполнены. Осталось два месяца, мы понимаем, что программы не выполнили и на половину", - отметил министр, обращаясь к президенту.