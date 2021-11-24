Умар Кремлев и Махмуд Аббас обсудили развитие бокса в Палестине
17:50 24.11.2021
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Фото: Федерация бокса России
По словам Кремлева, развитие бокса в Палестине является важнейшей задачей АИБА, поэтому встречу с Аббасом он назвал очень важной в контексте реализации стоящих перед сторонами целей.
Кремлев добавил, что в таком универсальном виде спорта, как бокс, у каждого должна быть возможность развития имеющихся навыков и регулярных тренировок. Он отметил серьезный потенциал боксеров из Палестины, а АИБА обязана всесторонне способствовать его реализации.
В свою очередь Аббас поблагодарил Кремлева за помощь в развитии бокса в Палестине. По его словам, в данный момент власти страны уделяют немало внимания данному виду спорта, несмотря на то, что еще совсем недавно стране было попросту не до того, а темпы развития бокса и спорта в целом были весьма скромными. Руководство Палестины готово оказать поддержку по целому ряду вопросов. Так, планируется введение в программу школ и вузов дисциплины «бокс», а также строительство в стране академии бокса. Аббас высказал надежду на долгосрочное и продуктивное сотрудничество Палестины и АИБА.
В завершении встречи Федерация бокса Палестины получила от Кремлева 500 пар боксерских перчаток.
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