Инфляция в РФ ускорилась до 0,2% против 0,18% неделей ранее

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России за период с 16 ноября по 22 ноября 2021 года составила 0,2%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,18%.

В годовом выражении инфляция на 22 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,23%. С начала года потребительские цены выросли на 7,02%.