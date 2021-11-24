Инфляция в РФ ускорилась до 0,2% против 0,18% неделей ранее
20:00 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в России за период с 16 ноября по 22 ноября 2021 года составила 0,2%, следует из данных Росстата.
Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,18%.
В годовом выражении инфляция на 22 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,23%. С начала года потребительские цены выросли на 7,02%.
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