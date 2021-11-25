Пик нынешней волны ковида в России, скорее всего, пройден - директор Европейского бюро ВОЗ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение случаев заражения ковидом в России на протяжении последних трех недель позволяет считать, что пик текущей волны коронавируса в стране пройден. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде, вышедшем в четверг в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"В восточной части [Европейского региона] я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию - в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем", - сказал он.