Пик нынешней волны ковида в России, скорее всего, пройден - директор Европейского бюро ВОЗ
22:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение случаев заражения ковидом в России на протяжении последних трех недель позволяет считать, что пик текущей волны коронавируса в стране пройден. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде, вышедшем в четверг в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"В восточной части [Европейского региона] я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию - в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем", - сказал он.
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