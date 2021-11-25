Выживших в шахте "Листвяжная" нет, общее число погибших составило 52 человека - источник
22:40 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная"в Кузбассе, по предварительным данным, составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", - сказал собеседник агентства.
Причиной инцидента на шахте "Листвяжная", по словам заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, стал взрыв метана. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что 11 горняков погибли, еще 35 остаются под землей. При их поиске также пропало звено горноспасателей, трое из них найдены погибшими, судьба еще троих была неизвестна, сообщали в МЧС.
Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области.
Директор шахты "Листвяжная" в Кузбассе, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", - сообщили в СК.
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