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Сербия получила от России самую низкую цену на газ в Европе

09:00 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия получила от России самую низкую цену на газ в Европе на будущие шесть месяцев. Об этом заявил в четверг министр финансов республики Синиша Мали.

"Благодаря соглашению президента Сербии Александара Вучича и президента Российской Федерации Владимира Путина мы получили цену в 270 долларов за 1 тыс. кубометров газа в ближайшие шесть месяцев. Это, безусловно, будет самая низкая цена на газ в Европе в этот период, в течение предстоящей зимы. Это, возможно, самая важная новость для Сербии на данный момент, новость, которая означает надежное снабжение газом, что для наших граждан и экономики является самым важным", - отметил Мали в своем Instagram.

Министр поблагодарил Россию за выгодные условия, написав: "Да здравствует дружба Сербии и России".

Ранее в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, являются исключительными.

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