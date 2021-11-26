Результаты расследования относительно отверстия в "Союзе МС-09" переданы правоохранителям
10:32 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос передал правоохранительным органам все результаты расследования о причинах появления отверстия, обнаруженного в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", когда тот находился на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в пятницу.
"Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы", - отметили в Роскосмосе.
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