Результаты расследования относительно отверстия в "Союзе МС-09" переданы правоохранителям

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос передал правоохранительным органам все результаты расследования о причинах появления отверстия, обнаруженного в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", когда тот находился на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

"Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" были переданы в правоохранительные органы", - отметили в Роскосмосе.