В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 690, до 9 502 879. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 145. Всего уже выздоровел 8 200 971 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 235 против 1 238 днем ранее, до 270 292. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,84%, следует из данных штаба.