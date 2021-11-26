В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 690, до 9 502 879. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 145. Всего уже выздоровел 8 200 971 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 235 против 1 238 днем ранее, до 270 292. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,84%, следует из данных штаба.
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