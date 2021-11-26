Сбер стал «Рекламодателем года» и завоевал 11 наград на фестивале Red Apple
12:18 26.11.2021
Триумфом закончился для Сбера 30-й Международный фестиваль рекламы Red Apple, где банк был признан победителем в главной номинации «Рекламодатель года». Его кейсы получили самое большое количество баллов за призовые работы, представленные в разных категориях фестиваля. В целом Сбер собрал 11 наград фестиваля.
Хитом Red Apple стал проект «Жорж из 1973 года», отмеченный 9 наградами в различных номинациях, из которых 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Золотые награды завоеваны «Жоржем» в таких категориях премии Red Apple Marketing, как эффективность, использование технологий, использование инфлюенсеров и банки.
Проект Сбера «Жорж» рассказывает о том, как герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Милославский из 1973 года попадает в настоящее время, и узнает, что герой его золотой фразы «Храните деньги в сберегательной кассе» теперь не просто банк, а технологический гигант, который по-прежнему продолжает быть рядом, и в физическом и в цифровом мире. Беспрецедентный для российского рекламного рынка проект был создан с применением новейших технологий ИИ, которые помогли воссоздать внешность героя и точно синтезировать его голос.
Также золото и серебро получил проект «Воспоминания» для сервиса «ДомКлик».
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, комментируя результаты фестиваля сказал:
«Я счастлив, что в этом году работа команды маркетинга Сбера и наших партнёров в индустрии отмечена сразу 11 наградами. Спасибо нашему агентству СберМаркетинг, вместе с которыми мы стали "Рекламодателем года". За три года мы построили с нуля одного из лидеров рекламной индустрии, при этом мы только в начале пути. Red Apple — крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый престижный в России фестиваль рекламы. Традиционно фестиваль собирает на одной площадке ведущих креативных специалистов крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга крупнейших рекламодателей. В этом году в фестивале Red Apple участвовали более 80 членов международного жюри, в том числе 52 иностранных представителя из 24 стран. Кроме того, у членов судейского состава в совокупности насчитывается более 450 «Каннских львов».
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