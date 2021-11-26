En+ Group – в лидерах российского рейтинга ESG-прозрачности

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En+ Group вошла в число лидеров рейтинга ESG-прозрачности российского бизнеса, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Всего в рейтинг вошли 134 компании из 21 сегмента рынка. При его подготовке аналитики рассмотрели информацию, раскрываемую бизнесом в годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии. En+ Group получила высший балл по всем четырем критериям: E (экологический), S (социальный), G (корпоративный) и совокупный. Компания вошла в пятерку лидеров рейтинга, получивших наивысшие оценки по всем четырем критериям.

«Мы искренне рады оценке на таком высоком уровне наших усилий в области устойчивого развития. Одной из приоритетных задач En+ Group является проработка вопросов в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), – отметил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. – Благодаря ясной и сфокусированной стратегии из года в год мы расширяем наши программы и инвестиции, чтобы оставаться мировым лидером в производстве материалов, которые играют важную роль для низкоуглеродной экономики будущего». Кирюхин считает, что без безусловной приверженности к прозрачности, невозможно стать лидером низкоуглеродной экономики. Он добавил: «наша система позволяет нам эффективно отслеживать прогресс в достижении наших целей, что обеспечивает своевременное и актуальное раскрытие информации для всех заинтересованных сторон».

En+ Group стремится внедрять и развивать лучшие мировые ESG-практики: приоритетность этого направления определил ее основатель Олег Дерипаска. Особое внимание уделяется раскрытию информации об устойчивом развитии: компания является во многом примером прозрачности для всей алюминиевой отрасли. Свою активную «зеленую» позицию En+ Group подтвердила и на прошедшей в начале ноябре в Глазго 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26). Группа не только подтвердила свое намерение достичь углеродной нейтральности к 2050 году, но и провела ряд важнейших мероприятий. Так, при поддержке En+ состоялись сессии, осветившие роль углеродного регулирования и роль гидроэнергетики в энергетическом переходе, а также важность декарбонизации промышленности и сохранения биоразнообразия.