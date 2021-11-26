Суд не стал слушать свидетелей защиты на процессе о ликвидации «Мемориала»

16:12 Источник: Эхо Москвы

Суд отказался заслушать свидетелей защиты на процессе о ликвидации «Мемориала». Судья Верховного суда Алла Назарова отказалась удовлетворить ходатайство защиты о вызове свидетелей по иску Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала» (НКО, признанное иностранным агентом). Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из адвокатов «Мемориала» (НКО, признанное иностранным агентом) Мария Эйсмонт.

«Судья отказала в вызове наших свидетелей. Это 6 человек, включая академиков РАН. Они сидели с утра рядом с залом заседания и были готовы рассказать, в том числе конкретно о своей жизни — в их семье есть репрессированные. Но нам было сказано, что это не имеет отношения к делу — мы же тут маркировку рассматриваем», — отметила адвокат.

Как уточнила Эйсмонт, среди свидетелей были люди 1935 года рождения, в том числе те, которые успели отсидеть при Сталине. «Человек сел в последний день жизни Сталина, получил 25 лет лагерей. Он приехал и был рядом с залом суда. Кроме того, «Мемориал» (НКО, признанное иностранным агентом) пришли поддержать священники РПЦ. Они хотели рассказать, какую роль он играл в увековечивании памяти невинно убиенных священников», — добавила адвокат.

По словам Эйсмонт, Генпрокуратура «пытается выставить этот процесс как разговор о том, сколько раз и насколько грубо «Мемориал» (НКО, признанное иностранным агентом) нарушал правила маркировки, и что якобы тем самым он наносил страшный ущерб». «Мы же хотим сказать, что предметом является соразмерность этих формальных нарушений, по большинству из которых давно истек срок административной ответственности, той огромной роли, которую играет «Мемориал» в российском обществе», — подчеркнула адвокат.