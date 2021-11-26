У России нет никаких планов участвовать в "госперевороте на Украине" - Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не вынашивала планов участвовать в "госперевороте на Украине", о подготовке которого заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.