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НОВОСТИ

У России нет никаких планов участвовать в "госперевороте на Украине" - Песков

17:12 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не вынашивала планов участвовать в "госперевороте на Украине", о подготовке которого заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.

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