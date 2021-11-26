У России нет никаких планов участвовать в "госперевороте на Украине" - Песков
17:12 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия никогда не вынашивала планов участвовать в "госперевороте на Украине", о подготовке которого заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.
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