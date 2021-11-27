США могут снизить количество военных учений на территории Европы - WSJ
10:30 27.11.2021 Источник: Газета.Ru
Соединенные Штаты собираются на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник обсудить возможную стратегию по отношению к потенциальной «российской агрессии», которая якобы планируется на Украине, оставляя при этом политические каналы открытыми для Москвы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.
По данным издания, администрация президента США Джо Байдена пока официально не назвала возможные ответные меры, однако варианты включают увеличение военной поддержки Украины (в том числе обеспечение большего количества средств ПВО), а также введение более жестких экономических санкций против России.
Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, включая ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению России, носят провокационный характер, активизация дипломатии для деэскалации конфликта и приостановка военной помощи Украине.
Ранее помощница государственного секретаря США Энтони Блинкена Карен Донфрид, занимающаяся Европой и Евразией заявила, что Вашингтон рассматривает «все варианты» реакции на якобы предпринимаемое Россией наращивание военной группировки на границе с Украиной. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 27.11.2021
- Около 90% предпринимателей в РФ столкнулись с ростом цен на все товары и услуги - опрос
- 10:00 27.11.2021
- В Саратове арестованы два фигуранта дела о пытках заключенных в тюремной больнице
- 09:30 27.11.2021
- Пашинян и Алиев договорились начать процесс точного определения границы между Арменией и Азербайджаном
- 09:00 27.11.2021
- ВТО из-за коронавируса отложила первую за четыре года министерскую конференцию - Reuters
- 08:50 27.11.2021
- Цена на нефть упала накануне почти на 10%
- 08:40 27.11.2021
- В ВОЗ признали угрозой новый штамм коронавируса "омикрон"
- 08:30 27.11.2021
- РФ и КНР призывают к сосуществованию стран с разными идеологическими системами - послы
- 22:50 26.11.2021
- Британский хит-парад возглавил последний альбом Адель
- 22:30 26.11.2021
- На полях встречи глав МИД НАТО могут обсудить заявления Зеленского о перевороте - Госдеп
- 21:35 26.11.2021
- В свете утверждений о военной активности РФ США обсудят возможные шаги с НАТО - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать