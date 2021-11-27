США могут снизить количество военных учений на территории Европы - WSJ

10:30 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты собираются на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник обсудить возможную стратегию по отношению к потенциальной «российской агрессии», которая якобы планируется на Украине, оставляя при этом политические каналы открытыми для Москвы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена пока официально не назвала возможные ответные меры, однако варианты включают увеличение военной поддержки Украины (в том числе обеспечение большего количества средств ПВО), а также введение более жестких экономических санкций против России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, включая ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению России, носят провокационный характер, активизация дипломатии для деэскалации конфликта и приостановка военной помощи Украине.

Ранее помощница государственного секретаря США Энтони Блинкена Карен Донфрид, занимающаяся Европой и Евразией заявила, что Вашингтон рассматривает «все варианты» реакции на якобы предпринимаемое Россией наращивание военной группировки на границе с Украиной. Газета.Ru