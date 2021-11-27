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Проект новых правил орфографии раскритиковали в комиссии РАН

14:00 27.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил орфографии (ранее опубликован Минпросвещения РФ). В документе (разработан впервые с 1956 года) предлагается вернуть в язык обязательную букву «ё» (например, при написании слов дирижёр и стажёр) и использовать твердый знак при указании географических названий вроде Кизилъюрта.

В орфографической комиссии нашли в проекте «механистические сокращения и необдуманные нововведения», заявив, что в документе «полностью отсутствует научный аппарат». В Минпросвещения в очередной раз пообещали учесть мнения экспертов.  Коммерсантъ

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