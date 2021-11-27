Проект новых правил орфографии раскритиковали в комиссии РАН
14:00 27.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
В орфографической комиссии нашли в проекте «механистические сокращения и необдуманные нововведения», заявив, что в документе «полностью отсутствует научный аппарат». В Минпросвещения в очередной раз пообещали учесть мнения экспертов. Коммерсантъ
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