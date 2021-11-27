Пол Уилан не высказал серьезных жалоб посетившим его в колонии общественникам

15:00 Источник: Интерфакс

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии посетила осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил "Интерфаксу" председатель ОНК Валерий Крутов в субботу.

"От него не было никаких сообщений о серьезных противоречиях с администраций. Серьезных проблем нет. В целом, жалобы остались прежними - его будят по ночам", - сказал Крутов.

Он отметил, что Уилан также высказывался "о коррупции в колонии".