По делу об аварии на шахте Листвяжная арестованы пятеро обвиняемых

17:00 Источник: Эхо Москвы

Суд в Кемерове арестовал всех пятерых обвиняемых по делу об аварии на шахте Листвяжная. В их числе трое руководителей шахты и двое инспекторов Ростехнадзора. Никто из фигурантов дела вины не признал.

В результате взрыва метана и последующего пожара на Листвяжной погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Более 60-ти пострадали. Эхо Москвы