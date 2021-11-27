По делу об аварии на шахте Листвяжная арестованы пятеро обвиняемых
17:00 27.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Суд в Кемерове арестовал всех пятерых обвиняемых по делу об аварии на шахте Листвяжная. В их числе трое руководителей шахты и двое инспекторов Ростехнадзора. Никто из фигурантов дела вины не признал.
В результате взрыва метана и последующего пожара на Листвяжной погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Более 60-ти пострадали. Эхо Москвы
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