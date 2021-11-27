Превышения ПДК в воздухе после ЧП на заводе в Дзержинске не выявлено - власти города

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Превышения предельно допустимых концентраций различных веществ в воздухе в Дзержинске Нижегородской области после ЧП на Заводе имени Я. М. Свердлова не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

"По факту возгорания на ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова" комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды г. Дзержинска провела проверку содержания в воздухе вредных веществ. По результатам проведенных анализов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что радиационный фон также находится в пределах естественных значений.

В субботу на территории одного из цехов завода произошел взрыв, а затем пожар. В результате за медицинской помощью обратились два человека, жертв нет. По данным регионального ГУ МЧС, в 13:57 пожар потушен.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").