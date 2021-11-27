Разработчик AstraZeneca не думает, что штамм "омикрон" приведет к новой волне пандемии

18:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Разработчик AstraZeneca усомнился в новой волне пандемии из-за штамма «омикрон». Директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард заявил, что новый вариант SARS-CoV-2 вряд ли будет представлять серьёзную опасность для привитых людей.

«Мы оптимистично настроены, так как вакцины по идее должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель уйдёт на то, чтобы удостовериться в этом», — добавил Поллард.

Ранее Великобритания добавила шесть африканских стран в «красный список» для путешествий и временно прекратила полёты туда на фоне распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке. Говорит Москва