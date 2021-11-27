Разработчик AstraZeneca не думает, что штамм "омикрон" приведет к новой волне пандемии
18:30 27.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Разработчик AstraZeneca усомнился в новой волне пандемии из-за штамма «омикрон». Директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард заявил, что новый вариант SARS-CoV-2 вряд ли будет представлять серьёзную опасность для привитых людей.
«Мы оптимистично настроены, так как вакцины по идее должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель уйдёт на то, чтобы удостовериться в этом», — добавил Поллард.
Ранее Великобритания добавила шесть африканских стран в «красный список» для путешествий и временно прекратила полёты туда на фоне распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 19:00 27.11.2021
- РПЦ против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей - митрополит Иларион
- 18:00 27.11.2021
- Превышения ПДК в воздухе после ЧП на заводе в Дзержинске не выявлено - власти города
- 17:30 27.11.2021
- В Турции умер россиянин, заразившийся на отдыхе коронавирусом
- 17:00 27.11.2021
- По делу об аварии на шахте Листвяжная арестованы пятеро обвиняемых
- 16:45 27.11.2021
- В Сербии благоустроили памятник генералу Врангелю
- 16:00 27.11.2021
- РФ нужно укреплять обороноспособность на фоне действий США вокруг Украины - Нарышкин
- 15:00 27.11.2021
- Пол Уилан не высказал серьезных жалоб посетившим его в колонии общественникам
- 14:00 27.11.2021
- Проект новых правил орфографии раскритиковали в комиссии РАН
- 13:00 27.11.2021
- В Москве выявили 3 430 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:30 27.11.2021
- Архиепископ Парижа подал в отставку из-за обвинений в нарушении обета безбрачия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать