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Разработчик AstraZeneca не думает, что штамм "омикрон" приведет к новой волне пандемии

18:30 27.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Разработчик AstraZeneca усомнился в новой волне пандемии из-за штамма «омикрон». Директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард заявил, что новый вариант SARS-CoV-2 вряд ли будет представлять серьёзную опасность для привитых людей.

«Мы оптимистично настроены, так как вакцины по идее должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель уйдёт на то, чтобы удостовериться в этом», — добавил Поллард.

Ранее Великобритания добавила шесть африканских стран в «красный список» для путешествий и временно прекратила полёты туда на фоне распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке.  Говорит Москва

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