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РПЦ против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей - митрополит Иларион

19:00 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь не может поддержать законодательную инициативу о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, поскольку в принципе выступает против такого явления как суррогатное материнство. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая дает возможность отцам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, получать маткапитал. Материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью, сообщили ранее ТАСС в пресс- службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. <…> Соответственно, одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, Церковь тоже не может", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

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