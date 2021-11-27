Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»

20:00 Источник: Газета.Ru

Киевский писатель Петр Кралюк заявил о правах украинцев на Поволжье. Об этом он сообщил газете «День». По его словам, Поволжье и река Волга не исконно русские земли, так как раньше ими владели тюркские кочевники. Также Кралюк добавил, что в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими»», — написал он.

По мнению Кралюка, Волгоградская и Саратовская области, в частности, города Волгоград и Энгельс, также являются «украинскими». Газета.Ru