Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»
20:00 27.11.2021 Источник: Газета.Ru
Киевский писатель Петр Кралюк заявил о правах украинцев на Поволжье. Об этом он сообщил газете «День». По его словам, Поволжье и река Волга не исконно русские земли, так как раньше ими владели тюркские кочевники. Также Кралюк добавил, что в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы.
«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими»», — написал он.
По мнению Кралюка, Волгоградская и Саратовская области, в частности, города Волгоград и Энгельс, также являются «украинскими». Газета.Ru
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