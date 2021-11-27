0
0
79
НОВОСТИ

Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»

20:00 27.11.2021 Источник: Газета.Ru

Киевский писатель Петр Кралюк заявил о правах украинцев на Поволжье. Об этом он сообщил газете «День». По его словам, Поволжье и река Волга не исконно русские земли, так как раньше ими владели тюркские кочевники. Также Кралюк добавил, что в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими»», — написал он.

По мнению Кралюка, Волгоградская и Саратовская области, в частности, города Волгоград и Энгельс, также являются «украинскими».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 27.11.2021
Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, стремясь экстренно выехать из страны
0
38
19:30 27.11.2021
Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете въезда россиян на Украину
0
161
19:00 27.11.2021
РПЦ против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей - митрополит Иларион
0
201
18:30 27.11.2021
Разработчик AstraZeneca не думает, что штамм "омикрон" приведет к новой волне пандемии
0
265
18:00 27.11.2021
Превышения ПДК в воздухе после ЧП на заводе в Дзержинске не выявлено - власти города
0
245
17:30 27.11.2021
В Турции умер россиянин, заразившийся на отдыхе коронавирусом
0
333
17:00 27.11.2021
По делу об аварии на шахте Листвяжная арестованы пятеро обвиняемых
0
316
16:45 27.11.2021
В Сербии благоустроили памятник генералу Врангелю
0
373
16:00 27.11.2021
РФ нужно укреплять обороноспособность на фоне действий США вокруг Украины - Нарышкин
0
384
15:00 27.11.2021
Пол Уилан не высказал серьезных жалоб посетившим его в колонии общественникам
0
382

Возврат к списку