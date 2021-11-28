На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца
12:40 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро- азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК в воскресенье. Отмечается, что тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе и было выброшено литовскими силовиками.
"Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия", - отмечается в сообщении.
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