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По погибшим на шахте "Листвяжная" провели панихиды около 500 храмов Кузбасса

15:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Панихиды по погибшим горнякам и спасателям на шахте "Листвяжная" в траурные дни, объявленные с 26 по 28 ноября, прошли во всех храмах Кузбасса. Всего в регионе их насчитывается около 500, сообщил ТАСС дьякон, руководитель информационного отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский.

"В пятницу во всех храмах как минимум одно [траурное] богослужение было, в субботу и в воскресенье. Нужно отметить, что в Грамотеино, [где находится шахта], священник со вчерашнего дня ежедневно проводит службу на мемориале шахтерам. Общее число храмов, где хотя бы раз в неделю совершается богослужение, порядка 500", - рассказал Ланский.

Он уточнил, что 28 ноября митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий. Там он пообщался с пострадавшими горняками и спасателями, провел молебен за их здоровье. "В часовне, которая действует, он совершил молебен. Он поименно помолился о каждом пострадавшем, кто находится в центре", - сказал собеседник агентства.

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