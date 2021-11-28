По погибшим на шахте "Листвяжная" провели панихиды около 500 храмов Кузбасса
15:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В пятницу во всех храмах как минимум одно [траурное] богослужение было, в субботу и в воскресенье. Нужно отметить, что в Грамотеино, [где находится шахта], священник со вчерашнего дня ежедневно проводит службу на мемориале шахтерам. Общее число храмов, где хотя бы раз в неделю совершается богослужение, порядка 500", - рассказал Ланский.
Он уточнил, что 28 ноября митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий. Там он пообщался с пострадавшими горняками и спасателями, провел молебен за их здоровье. "В часовне, которая действует, он совершил молебен. Он поименно помолился о каждом пострадавшем, кто находится в центре", - сказал собеседник агентства.
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