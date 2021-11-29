Существует повышенный риск повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом - ВОЗ

10:05 Источник: Эхо Москвы

ВОЗ предупредила о повышенном риске повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом. Сейчас изучается эффективность существующих методов лечения и вакцин для борьбы с омикрон-штаммом.

При этом в организации отметили, что нынешние вакцины остаются эффективными против тяжелого течения болезни и смерти.

Является ли «омикрон» более заразным в сравнении с другими штаммами, включая «дельту», пока неизвестно, сообщили в ВОЗ.

Организация осудила те страны, которые поспешно вводят новые ограничения на границах, и призвала их подходить к делу, основываясь на научных данных и оценках рисков. Эхо Москвы