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Существует повышенный риск повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом - ВОЗ

10:05 29.11.2021 Источник: Эхо Москвы

ВОЗ предупредила о повышенном риске повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом. Сейчас изучается эффективность существующих методов лечения и вакцин для борьбы с омикрон-штаммом.

При этом в организации отметили, что нынешние вакцины остаются эффективными против тяжелого течения болезни и смерти.

Является ли «омикрон» более заразным в сравнении с другими штаммами, включая «дельту», пока неизвестно, сообщили в ВОЗ.

Организация осудила те страны, которые поспешно вводят новые ограничения на границах, и призвала их подходить к делу, основываясь на научных данных и оценках рисков.  Эхо Москвы

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