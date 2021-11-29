Россия обеспечена нефтью на 30 лет, газом - на 50 лет - Новак
11:05 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российско- китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - отметил он.
По словам Новака, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. "Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", - подчеркнул он.
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