Россия обеспечена нефтью на 30 лет, газом - на 50 лет - Новак

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российско- китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - отметил он.

По словам Новака, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. "Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", - подчеркнул он.