Мэттью Макконахи передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
14:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский актер Мэттью Макконахи отказался от идеи выдвинуть собственную кандидатуру на выборах губернатора штата Техас. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в "Твиттере".
Актер пояснил, что последние два года он размышлял над тем, в какой сфере сможет принести наибольшую пользу себе, своей семье и обществу. Среди возможных вариантов была политика. По словам актера, он изучал политическое устройство родного штата и США, оценивал свои перспективы.
"Мне, [когда-то] простому мальчику из маленького городка в Техасе, никогда не приходило в голову, что я буду рассматриваться на место в политическом руководстве. Это достойная уважения и вдохновляющая стезя. Но на данный момент я решил, что не пойду по этому пути", - сказал Макконахи. Вместо политической карьеры он намерен "продолжать работать и вкладывать заработанное состояние в предприятия, проекты и фонды, которые предоставляют людям возможности преуспеть в жизни".
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