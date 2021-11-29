Берлин отвергает санкции среди союзников - МИД ФРГ о мерах США против Nord Stream 2
15:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия отвергает санкции США против "Северного потока - 2", представители министерств ФРГ провели конструктивные переговоры с американской администрацией по проекту. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Я могу вам сказать, что на этот счет руководители [соответствующих] отделов МИД и министерства экономики и энергетики недавно были в Вашингтоне и там провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями правительства США и Конгресса. Мы находимся в конструктивном диалоге с администрацией США на различных уровнях при реализации совместного заявления [по "Северному потоку - 2"]", - сказал он.
"Наша позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников", - подчеркнул Бургер.
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