Подмосковные работники здравоохранения получат новые доплаты
15:10 29.11.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Президентом, правительством РФ принята большая программа по поддержке врачей и среднего медперсонала в контексте и плановой помощи, и особенно борьбы с ковидом. Но мы видим категории, которые требуют дополнительной поддержки, – сказал Андрей Воробьёв. – С 1 января 2022 года в Московской области установили для 15 категорий медработников, которые сейчас снимают квартиры, компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс. руб. Мы рассчитываем, что большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедет и останется работать».
Медикам не нужно собирать бумаги, достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг. Воспользоваться этим могут как врачи – педиатры, терапевты, хирурги, онкологи, так и фельдшеры и медсестры.
По итогу встречи с сотрудниками скорой помощи в Серпухове, которая прошла шесть дней назад, губернатор принял решение поддержать и водителей. На их плечи в период пандемии также легла колоссальная нагрузка.
«На прошлой неделе я встречался с водителями «скорых», они часто говорили, что растут расходы, количество вызовов, график работы очень напряженный. С 1 января водители скорой помощи получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. руб., а «неотложек» – 5 тыс. руб., – сказал Андрей Воробьёв. – Также у нас есть сотрудники, которые делают очень важную работу – встречают, провожают, оказывают содействие в записи к врачу – это операторы поликлиник. Им предусмотрели увеличение зарплаты на 7 тыс. руб.».
Все вышеуказанные суммы – «на руки», то есть уже с вычетом налогов.
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