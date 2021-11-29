Подмосковные работники здравоохранения получат новые доплаты

15:10

Фото пресс-службы правительства Московской области



С нового года для подмосковных работников здравоохранения будут действовать дополнительные меры поддержки. Об этом объявил губернатор Московской области

«Президентом, правительством РФ принята большая программа по поддержке врачей и среднего медперсонала в контексте и плановой помощи, и особенно борьбы с ковидом. Но мы видим категории, которые требуют дополнительной поддержки, – сказал Андрей Воробьёв. – С 1 января 2022 года в Московской области установили для 15 категорий медработников, которые сейчас снимают квартиры, компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс. руб. Мы рассчитываем, что большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедет и останется работать».

Медикам не нужно собирать бумаги, достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг. Воспользоваться этим могут как врачи – педиатры, терапевты, хирурги, онкологи, так и фельдшеры и медсестры.

По итогу встречи с сотрудниками скорой помощи в Серпухове, которая прошла шесть дней назад, губернатор принял решение поддержать и водителей. На их плечи в период пандемии также легла колоссальная нагрузка.

«На прошлой неделе я встречался с водителями «скорых», они часто говорили, что растут расходы, количество вызовов, график работы очень напряженный. С 1 января водители скорой помощи получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. руб., а «неотложек» – 5 тыс. руб., – сказал Андрей Воробьёв. – Также у нас есть сотрудники, которые делают очень важную работу – встречают, провожают, оказывают содействие в записи к врачу – это операторы поликлиник. Им предусмотрели увеличение зарплаты на 7 тыс. руб.».

Все вышеуказанные суммы – «на руки», то есть уже с вычетом налогов.