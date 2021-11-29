Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к 4 годам колонии
17:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гособвинение в понедельник попросило суд приговорить к 4 годам колонии бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Измайловского суда Москвы.
"Государственный обвинитель в своих прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
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