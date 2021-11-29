Путин подписал закон о приостановке до 2025 года выплат в полном объеме по вкладам CCCР
17:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной и базовой стоимости необходимого социального набора.
При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 трлн рублей, в 2023 году - 51,8 трлн рублей, в 2024 году - 53,9 трлн рублей. Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2024 годов.
Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.
НОВОСТИ
- 18:00 29.11.2021
- Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки
- 17:25 29.11.2021
- Самому финансово грамотному Коту исполняется четыре года!
- 17:12 29.11.2021
- Дуда считает реальным риск появления маршрута миграции в Европу через РФ
- 17:00 29.11.2021
- Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к 4 годам колонии
- 16:32 29.11.2021
- Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса - источник
- 16:12 29.11.2021
- Подготовка встречи президентов Путина и Зеленского на данный момент не ведется - Песков
- 16:00 29.11.2021
- Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке
- 15:32 29.11.2021
- Берлин отвергает санкции среди союзников - МИД ФРГ о мерах США против Nord Stream 2
- 15:12 29.11.2021
- QR-код можно называть как угодно, но суть технологии от этого не поменяется - Песков
- 15:10 29.11.2021
- Подмосковные работники здравоохранения получат новые доплаты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать