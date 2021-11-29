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США тратят значительные средства на дестабилизацию обстановки в России - Рябков

19:20 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не оставляет попыток сдержать развитие России и тратит значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России", - сказал он.

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