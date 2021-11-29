СБУ объявила о расследовании подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины объявила в понедельник, что начала расследование подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и России.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - отмечается в заявлении СБУ.

В пятницу во время встречи с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот. По словам Зеленского, в его распоряжении есть аудиозапись, на которой ряд граждан Украины и России обсуждают планы переворота.