Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за непогоды - Росморречфлот
22:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому в данный момент невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов [ждут прохода] с севера на юг, с юга на север тоже около 100", - сказал Кравченко.
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