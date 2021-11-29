Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за непогоды - Росморречфлот

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому в данный момент невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов [ждут прохода] с севера на юг, с юга на север тоже около 100", - сказал Кравченко.