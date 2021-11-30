При штамме "омикрон" тяжелая форма ковида может развиваться дольше - Гинцбург

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большое количество мутаций нового штамма коронавируса "омикрон" может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, что даст организму больше времени выработать иммунитет. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Больше [мутаций] еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу - прим. ТАСС), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма "дельта", то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше", - сказал он.