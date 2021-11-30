В Приамурье впервые посчитают амурских тигров
12:32 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты управления по охране животного мира Амурской области впервые проведут учет амурских тигров. Процедура начнется в декабре и завершится в феврале следующего года, сообщил во вторник журналистам и.о. начальника управления Валерий Погасиенко.
"Пришел приказ министерства природы РФ об учете амурского тигра. Сейчас проводятся подготовительные работы. Смысл проводить учеты, если мы и так знаем, что тигры у нас есть? Но это традиционно, может быть, будут обнаружены новые следы", - сказал Погасиенко.
Учет будет проводиться в районах и муниципальных округах, где большая вероятность встречи с тиграми - это южные Архаринский, Бурейский, Ромненский, Завитинский. Северные районы Шимановский и Магдагачинский специалисты дополнительно исследуют в рамках работы по учету копытных животных.
"Охотникам и специалистам Дирекции [по охране животного мира] будут выданы дневники для мониторинга, и если при мониторинге они встретят след тигра, то замеряют пятку - у самки она 9 см, у самца - до 12 см и идут по следу, смотрят, чем питался. Все данные заносят в дневник. Параллельно будем считать копытных, которые входят в рацион тигров", - сказал специалист.
По информации управления по охране животного мира Амурской области, в регионе обитают семь особей амурского тигра. Преимущественно ареал проживания - юг области, в течение года следы хищника были замечены на севере региона. В рационе амурского тигра кабан, косуля и изюбр - этой кормовой базы, по оценкам специалистов, для такого количества животных достаточно.
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