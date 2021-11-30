Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россияне обновили рекорд по количеству кредитных карт. На сегодня этот показатель превышает 44,3 миллиона.

Только за октябрь их число увеличилось почти на миллион, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики компании связывают это с тем, что банки «привязывают» к кредитным картам всё больше сервисов.

При этом объём задолженности населения по кредиткам в октябре также достиг максимума в 1,2 триллиона рублей. Рост за месяц составил 2,5%, пишет РИА Новости.

«Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт»,— прогнозируют в «Эквифаксе». По данным компании, до конца года со стороны банков ожидается традиционное списание наиболее проблемных долгов по кредиткам. Говорит Москва