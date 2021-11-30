Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
14:12 30.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт. Председатель Центробанка считает наименее вероятным сценарий сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.
По её словам, будет рассматриваться вопрос о повышении в диапазоне от 0 до 100 базисных пунктов. ЦБ ожидает, что инфляция в 2021 году будет ближе к верхней границе прогноза — 7,9%.
«Сейчас прогноз по инфляции идёт скорее по верхней границе»,— отметила глава ЦБ. Согласно его данным, инфляция по итогам года составит от 7,4% до 7,9%. Набиуллина ожидает снижения до 4% к концу 2022-го. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:08 30.11.2021
- Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад
- 14:00 30.11.2021
- Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд
- 13:32 30.11.2021
- Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт
- 13:20 30.11.2021
- Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе
- 13:05 30.11.2021
- В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков
- 13:00 30.11.2021
- Патриарх Кирилл наградил Жириновского орденом князя Даниила Московского I степени
- 12:32 30.11.2021
- В Приамурье впервые посчитают амурских тигров
- 12:20 30.11.2021
- В Москве выявили 2 788 заразившихся коронавирусом за сутки - оперштаб
- 12:05 30.11.2021
- США давит на ЕС в вопросе Украины - СВР
- 12:00 30.11.2021
- В России выявили 32 648 новых случаев коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать