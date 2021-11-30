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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

14:12 30.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт. Председатель Центробанка считает наименее вероятным сценарий сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.

По её словам, будет рассматриваться вопрос о повышении в диапазоне от 0 до 100 базисных пунктов. ЦБ ожидает, что инфляция в 2021 году будет ближе к верхней границе прогноза — 7,9%.

«Сейчас прогноз по инфляции идёт скорее по верхней границе»,— отметила глава ЦБ. Согласно его данным, инфляция по итогам года составит от 7,4% до 7,9%. Набиуллина ожидает снижения до 4% к концу 2022-го.  Говорит Москва

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