Запрет на путешествия между странами не остановит распространение COVID-19 - ВОЗ

22:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса. В опубликованных во вторник рекомендациях в связи с обнаружением на юге Африки омикрон-штамма она посоветовала странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», — подчеркнули в ВОЗ. «Страны должны продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами», — говорится в рекомендациях организации.

В связи с этим ВОЗ подчеркнула, что полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».