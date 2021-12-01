Жителям Китая сделали свыше 2,5 млрд прививок от коронавируса

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские медики в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали жителям страны свыше 2,5 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как следует из заявления на официальном сайте ведомства, по данным на 30 ноября в стране было сделано 2 507 975 000 прививок от коронавируса нового типа.

Во вторник официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что по данным на 29 ноября свыше 1,1 млрд человек в Китае полностью завершили процесс вакцинации. Население Китая составляет 1,41 млрд человек.