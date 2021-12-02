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Минпросвещения сформирует новый федеральный перечень учебников

09:32 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующий федеральный перечень школьных учебников в России не содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов, идет работа по формированию нового списка, говорится в письме Минпросвещения для регионов, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Минпросвещения информировало, что с 1 сентября 2022 года прекращается прием на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования, которые были утверждены Министерством образования и науки РФ в 2009 и 2010 годах. Это связано с тем, что в 2021 году вступили в силу обновленные стандарты.

"В настоящее время федеральный перечень учебников <…> не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021. Принимая во внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России <...> ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021", - говорится в документе.

Отмечается, что в переходный период школы могут использовать любые учебно-методические комплекты из перечня. Также должна быть изменена методика преподавания "учебных предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов".

Федеральный перечень учебников - это список изданий, допущенных для использования в российских школах.

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