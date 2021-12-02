Минпросвещения сформирует новый федеральный перечень учебников
09:32 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существующий федеральный перечень школьных учебников в России не содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов, идет работа по формированию нового списка, говорится в письме Минпросвещения для регионов, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
Минпросвещения информировало, что с 1 сентября 2022 года прекращается прием на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования, которые были утверждены Министерством образования и науки РФ в 2009 и 2010 годах. Это связано с тем, что в 2021 году вступили в силу обновленные стандарты.
"В настоящее время федеральный перечень учебников <…> не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021. Принимая во внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России <...> ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021", - говорится в документе.
Отмечается, что в переходный период школы могут использовать любые учебно-методические комплекты из перечня. Также должна быть изменена методика преподавания "учебных предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов".
Федеральный перечень учебников - это список изданий, допущенных для использования в российских школах.
НОВОСТИ
- 10:32 02.12.2021
- ФСБ задержала агента военной разведки Украины, готовившего в России теракт - спецслужба
- 10:20 02.12.2021
- Ученик восьмого класса получил ранение в голову во время стрельбы в школе в Алтайском крае
- 10:05 02.12.2021
- Бастрыкин возбудил в отношении депутата Госдумы Рашкина дело о незаконной охоте
- 10:00 02.12.2021
- В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса - ТАСС
- 09:20 02.12.2021
- Въездной туризм в РФ в 2021 году может сократиться на 90% к уровню до пандемии
- 09:05 02.12.2021
- Будущая глава МИД ФРГ не исключила более жесткого политического курса в отношении Китая
- 09:00 02.12.2021
- Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией
- 23:00 01.12.2021
- США хотят потребовать ответственности от всех космических держав
- 22:05 01.12.2021
- Омикрон-штамм добрался до США
- 20:55 01.12.2021
- Некоторые страны собираются возоновить работу своих посольств в Афганистане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать