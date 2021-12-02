В России за сутки выявили 33 389 заразившихся коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 389, до 9 703 107. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 185. Всего уже выздоровели 8 400 117 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 221 против 1 226 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 277 640 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,86%, следует из данных штаба.