В России за сутки выявили 33 389 заразившихся коронавирусом
12:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 389, до 9 703 107. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 185. Всего уже выздоровели 8 400 117 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 221 против 1 226 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 277 640 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,86%, следует из данных штаба.
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