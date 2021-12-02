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Сбер приглашает на премьеру фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера»

13:30 02.12.2021

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Иллюстрация предоставлена пресс-службой Сбера
6 декабря в 11:00 SberDevices (компания экосистемы Сбера) представит фильм «Engineering Joy*: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Фильм посвящен виртуальным ассистентам и технологиям, которые уже сегодня меняют формат взаимодействия человека с внешним миром.

Зрители познакомятся с командой, создавшей знаменитую тройку виртуальных ассистентов Сбера, заглянут за кулисы технологического процесса, а также их ждет премьера долгожданного нового девайса от Сбера.

Часть фильма расскажет про технологии почти фантастические, например о возможности искусственного интеллекта сочинять музыку или вести осмысленную беседу.

Команда Сбера расскажет о своих рабочих буднях, зрители узнают какую роль в выборе имен виртуальных ассистентов сыграла стена Сбера, члены команды поделятся историями из своей жизни. Также в фильме будет идти речь об облачном гейминге, телефонных спамерах, мобильных приложениях и многих других интересных вещах. Фильм представит ряд новых технологических сервисов и возможностей ассистентов Салют.

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