Сбер приглашает на премьеру фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера»

13:30

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Сбера



6 декабря в 11:00 SberDevices (компания экосистемы Сбера) представит фильм «Engineering Joy*: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Фильм посвящен виртуальным ассистентам и технологиям, которые уже сегодня меняют формат взаимодействия человека с внешним миром.

Зрители познакомятся с командой, создавшей знаменитую тройку виртуальных ассистентов Сбера, заглянут за кулисы технологического процесса, а также их ждет премьера долгожданного нового девайса от Сбера.

Часть фильма расскажет про технологии почти фантастические, например о возможности искусственного интеллекта сочинять музыку или вести осмысленную беседу.

Команда Сбера расскажет о своих рабочих буднях, зрители узнают какую роль в выборе имен виртуальных ассистентов сыграла стена Сбера, члены команды поделятся историями из своей жизни. Также в фильме будет идти речь об облачном гейминге, телефонных спамерах, мобильных приложениях и многих других интересных вещах. Фильм представит ряд новых технологических сервисов и возможностей ассистентов Салют.



Для получения уведомления в день премьеры и ссылки на трансляцию нужно подписаться на рассылку.