Сбер приглашает на премьеру фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера»
13:30 02.12.2021
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Иллюстрация предоставлена пресс-службой Сбера
Зрители познакомятся с командой, создавшей знаменитую тройку виртуальных ассистентов Сбера, заглянут за кулисы технологического процесса, а также их ждет премьера долгожданного нового девайса от Сбера.
Часть фильма расскажет про технологии почти фантастические, например о возможности искусственного интеллекта сочинять музыку или вести осмысленную беседу.
Команда Сбера расскажет о своих рабочих буднях, зрители узнают какую роль в выборе имен виртуальных ассистентов сыграла стена Сбера, члены команды поделятся историями из своей жизни. Также в фильме будет идти речь об облачном гейминге, телефонных спамерах, мобильных приложениях и многих других интересных вещах. Фильм представит ряд новых технологических сервисов и возможностей ассистентов Салют.
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