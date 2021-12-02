В Минске обвинили Польшу и Литву в нарушении международного права в ситуации с мигрантами

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко обвинил руководство Польши и Литвы в нарушении норм международного права в ситуации с мигрантами на западной границе республики.

"Польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей", - заявил он в четверг на заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.