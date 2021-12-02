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Минск обещает ЕС ассиметричный ответ на санкции и призывает одуматься

21:01 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии в связи с решением Европейского союза об очередных санкциях против республики заявил, что Минск примет жесткие, асимметричные, но адекватные меры.

«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы МИД Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем «очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона». «И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — говорится в заявлении.

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