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НОВОСТИ

В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина с главой Республики Сербской

13:32 03.12.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не сообщали об этом. Действительно президент республики Сербской был у президента Путина. Это была очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что встреча была полезной и обстоятельной.

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