В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина с главой Республики Сербской
13:32 03.12.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не сообщали об этом. Действительно президент республики Сербской был у президента Путина. Это была очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что встреча была полезной и обстоятельной.
НОВОСТИ
- 14:00 03.12.2021
- Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию и кабмин страны - СМИ
- 13:20 03.12.2021
- Во Владикавказе из школы эвакуировали 510 детей во время пожара
- 13:05 03.12.2021
- Рашкин вышел из больницы и готов прийти в СК при необходимости
- 13:00 03.12.2021
- Разговор Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции, дата не определена - Песков
- 12:32 03.12.2021
- Талибы издали указ о правах женщин
- 12:20 03.12.2021
- Махачкалинцы перекрыли одну из центральных магистралей, требуя возобновить подачу газа в дома
- 12:05 03.12.2021
- В Москве выявили 3 304 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 03.12.2021
- В Волгограде произошел взрыв на подстанции - СМИ
- 11:32 03.12.2021
- Норвегия выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России - глава МИД
- 11:20 03.12.2021
- NASA договорилось о проектировании замены МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать