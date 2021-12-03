В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина с главой Республики Сербской

13:32 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не сообщали об этом. Действительно президент республики Сербской был у президента Путина. Это была очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что встреча была полезной и обстоятельной.