США и НАТО продолжают выполнять походы боевых кораблей в Баренцевом море - адмирал Моисеев
15:12 03.12.2021 Источник: Интерфакс
Военно-морские силы США и стран НАТО продолжают выполнять регулярные одиночные и групповые походы боевых кораблей в Баренцевом море, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Так, за 2021 год в регионе проведено 20 мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооружённых сил стран-участниц блока НАТО.
Кроме того, в течение последних трех лет отмечается устойчивый рост интенсивности учебно-боевой деятельности в Арктике стратегической бомбардировочной авиации ВВС США - 7 полетов в 2019 году против 10 полетов в 2021 году.
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