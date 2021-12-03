США и НАТО продолжают выполнять походы боевых кораблей в Баренцевом море - адмирал Моисеев

15:12 Источник: Интерфакс

Военно-морские силы США и стран НАТО продолжают выполнять регулярные одиночные и групповые походы боевых кораблей в Баренцевом море, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Так, за 2021 год в регионе проведено 20 мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооружённых сил стран-участниц блока НАТО.

Кроме того, в течение последних трех лет отмечается устойчивый рост интенсивности учебно-боевой деятельности в Арктике стратегической бомбардировочной авиации ВВС США - 7 полетов в 2019 году против 10 полетов в 2021 году.