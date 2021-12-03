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В Петербурге на 93-м году жизни умерла народная артистка РФ Нина Ургант

16:00 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РФ Нина Ургант умерла в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса.

"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни", - сказала собеседница агентства.

Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.

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