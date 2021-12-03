Кризис на белорусско-польской границе привел к проблемам у российских производителей продовольствия - Reuters
17:40 03.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Reuters: Российские производители продовольствия столкнулись с проблемами из-за кризиса на белорусско-польской границе. Из-за убытков, которые несут импортёры, возможен вариант приостановки многих производств, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник на российском рынке. В первую очередь это связано с закрытием нескольких пунктов пересечения границы с Белоруссией для грузовых перевозок. Со стороны Польши постоянно выстраивается очередь из более чем 400 грузовиков, что увеличивает время ожидания с 12-24 часов до 2-4 дней, добавил собеседник агентства. Это стало причиной и роста транспортных расходов для импортёров.
Консультативный совет по иностранным инвестициям, в который в частности входят компании Coca-Cola и Nestle ранее обратился к правительству России с просьбой повлиять на ситуацию. По данным газеты «Коммерсант» крупные ретейлеры уже столкнулись с задержками поставок, что может стать причиной роста цен на многие товары.
В правительстве пообещали ситуацию изучить. В Минтрансе обращение пока не комментировали.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши возник в начале ноября. Несколько тысяч мигрантов до сих пор пытаются попасть на территорию Евросоюза. В ЕС обвиняют в причастности к сложившейся ситуации белорусские власти. Эхо Москвы
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