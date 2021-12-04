Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами начнет действовать в России с 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев (есть в распоряжении ТАСС).



"Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года", - говорится в документе. Согласно ранее опубликованному проекту приказа, его вступление планировалось с 1 апреля текущего года. По каким причинам сроки были перенесены, в приказе не уточняется.



Согласно новому утвержденному порядку взаимодействия представители автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Уведомление можно направить как почтовым отправлением, так и через личный кабинет на портале "Госуслуг". Должностные лица, получив документы, проверяют, нет ли среди кандидатов в водители лишенных прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению машиной. Также проверяются сведения об организации, выдавшей медсправки. В случае выявления оснований для недопуска к обучению на водительские права, в автошколу в течение трех дней направляется соответствующая информация.





