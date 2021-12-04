Для борьбы с распространением COVID-19 Франция усиливает контроль на границе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти усиливают контроль на границе для борьбы с распространением COVID-19 и вводят дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой санитарной ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ночь на субботу на странице МИД Франции в "Твиттере".



"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест", взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий, отмечается в сообщении.



Новые правила вступают в полночь 4 декабря по местному времени (02:00 мск), сообщили в МИД.



Кроме того, во Франции вводится дополнительный цвет для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 и в частности нового штамма "омикрон". Алым цветом помечены в 10 стран, в том числе ЮАР, Ботсвана, Лесото и Зимбабве.



