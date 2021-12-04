Для борьбы с распространением COVID-19 Франция усиливает контроль на границе
09:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест", взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий, отмечается в сообщении.
Новые правила вступают в полночь 4 декабря по местному времени (02:00 мск), сообщили в МИД.
Кроме того, во Франции вводится дополнительный цвет для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 и в частности нового штамма "омикрон". Алым цветом помечены в 10 стран, в том числе ЮАР, Ботсвана, Лесото и Зимбабве.
Новости
- 09:40 04.12.2021
- Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года
- 09:30 04.12.2021
- США: В 10 штатах выявлен омикрон-штамм коронавируса
- 21:25 03.12.2021
- Еще четыре журналиста попали в реестр СМИ-иноагентов
- 20:15 03.12.2021
- Украина получит от Европы 1,4 млн евро на противодействие гибридным атакам
- 19:35 03.12.2021
- К беседе с Путиным Байден готовит ряд инициатив - Белый дом
- 19:10 03.12.2021
- Посол Антонов: Беседа Путина и Байдена поспособствует успокоению обстановки в Европе
- 18:30 03.12.2021
- Названа дата восстановления рейсов поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом
- 18:25 03.12.2021
- Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет
- 17:47 03.12.2021
- Россия представила проект Mediacoin на международном саммите GMIS
- 17:40 03.12.2021
- Кризис на белорусско-польской границе привел к проблемам у российских производителей продовольствия - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать