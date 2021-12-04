В украинских регионах нехватка кадровых полицейских доходит до 30% - глава МВД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка кадров полицейских в ряде регионов Украины достигает 30%. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.



"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - цитирует в субботу министра агентство Укринформ.



В связи с этим, отметил глава МВД, нагрузка на сотрудников полиции достаточно высокая, они вынуждены меньше отдыхать, чем положено по закону. Также, по его словам, зарплаты полицейских "приблизительно одинаковые", однако уровень жизни сотрудников силовых структур в крупных городах и в регионах различается.



Министр выступил за повышение зарплат полицейским, что, по его мнению, можно обеспечить за счет средств, полученных "в результате борьбы с неуплатой акцизов на алкоголь, табак и горючее".



